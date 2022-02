Homem morre em despiste contra pinheiro e queda numa ravina

Um homem de 32 anos morreu, este domingo, na sequência de um despiste do veículo em que seguia, na Estrada Nacional 261, em São Domingos, no concelho de Santiago do Cacém.A viatura despistou-se numa curva, embateu violentamente num pinheiro e, de seguida, caiu numa ravina.O óbito do condutor foi declarado no local. O corpo foi transportado para a morgue do Hospital do Litoral Alentejano.No local estiveram o INEM, militares da GNR, os Bombeiros de Alvalade e os Bombeiros de Santiago do Cacém, num total de treze operacionais, apoiados por sete viaturas.