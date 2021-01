Um homem com cerca de 40 anos morreu este domingo durante um passeio de bicicleta na sequência de um despiste na Rua do Ramalho, São Pedro da Cova, Gondomar.O alerta para o acidente foi dado cerca das 11h25. Quando os operacionais chegaram ao local, a vítima encontrava-se incosciente e ainda foram tentadas manobras de reanimação, mas sem sucesso. No local estiveram os bombeiros e a GNR.O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal onde será autopsiado.