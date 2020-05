Homem morre em despiste de carro contra poste de eletricidade em Valpaços

Um homem com 77 anos morreu, na tarde de hoje, depois do carro onde seguia se ter despistado na Estrada Nacional 206, que liga Valpaços a Carrazedo de Montenegro.





Fonte dos Bombeiros de Valpaços adianta que "a vítima seguia no lugar do ‘pendura’ e apesar das manobras de reanimação, a paragem cardiorespiratória não foi revertida, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico da equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM de Chaves".





O condutor, um homem com 76 anos, sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado para o hospital de Chaves.