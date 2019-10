Homem morre em despiste de carro em Tomar

Um homem com cerca de 70 anos de idade morreu esta terça-feira num despiste de carro em Asseiceira, Tomar.O veículo em que seguia despistou-se e o homem não resistiu. Uma mulher sofreu ferimentos ligeiros no mesmo acidente.O alerta foi dado às 10h33 e no local estiveram os bombeiros de Tomar, GNR e INEM.