Um despiste de carro fez esta quarta-feira um morto na via rápida, à saída do túnel da Ribeira de João Gomes, no Funchal, Madeira.



A vítima mortal, um homem, não resistiu aos ferimentos graves e acabou por morrer no local.





Segundo o Diário de Notícias da Madeira, a vítima ficou encarcerada no interior da viatura.Os Bombeiros Voluntários Madeirenses estiveram no local.