Homem morre em despiste de carro em Viseu

Um homem de cerca de 55 anos morreu ao perder o controlo do carro em que seguia, no sentido Viseu - São Pedro do Sul, esta segunda-feira, na Estrada Nacional 16, junto à localidade de Gumiei.Após o embate, o condutor foi projetado do automóvel, entrando em paragem cardiorrespiratória e acabou por não resisitir.O óbito foi declarado no local por um médico da VMER de Viseu.No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Viseu e uma viatura do INEM. O corpo foi levado para o gabinete médico-legal do hospital de Viseu.A GNR foi chamada ao local para averiguar as causas do acidente e a estrada esteve cortada nos dois sentidos.O alerta foi dado às 14h15.