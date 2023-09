Homem morre em despiste de carro nas Caldas da Rainha

Um homem, de 49 anos, morreu esta manhã num despiste da viatura que conduzia na estrada da Serra do Bouro, Espinheira, nas Caldas da Rainha. O veículo colidiu com um poste de energia.O alerta foi dado pelas 9h02. Segundo a GNR, o homem "era o único ocupante do carro e não resistiu aos ferimentos, tendo o seu óbito sido confirmado no pela equipa médica do INEM", disse o responsável de relações-públicas do comando de Leiria da GNR.No socorro, para além do INEM, estiveram 14 operacionais, apoiados por cinco meios, dos bombeiros de Caldas da Rainha, o piquete de urgência da E-Redes, responsável pela distribuição de energia elétrica e a GNR, que investiga as causas do acidente