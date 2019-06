Homem morre em despiste de jipe na Chamusca

Um homem, de 32 anos, morreu e outro, de 21, ficou ferido no despiste de um jipe este sábado à tarde na EN243, no troço de Gorjão e Gaviãozinho, na Chamusca.A vítima mortal, que conduzia a viatura, e o jovem ferido eram os únicos ocupantes do jipe e acabaram por ser projetados do veículo.O óbito foi confirmado pelo INEM no local.