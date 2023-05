Um homem morreu, na madrugada deste domingo, na sequência do despiste da mota em que seguia na EN207, na zona de Bugio, em Silvares S. Martinho, Fafe. O alerta foi dado às 1h58 e os Bombeiros de Fafe foram acionados para o local.

A vítima, residente em Fafe, ainda foi alvo de manobras de reanimação, mas o óbito foi declarado no local.

O corpo foi transportado para o gabinete médico-legal do hospital de Guimarães.

A GNR esteve no local e investiga as causas do despiste mortal.