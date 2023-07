Um motociclista de 35 anos morreu no despiste de uma mota, esta madrugada, na Lixa, em Felgueiras.

O alerta foi dado pelas 04h17. A vítima foi socorrida pelos Bombeiros da Lixa, pela equipa médica de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Amarante e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Vale do Sousa. O óbito foi declarado no local.

A GNR investiga as causas do acidente.