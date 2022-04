Um despite de uma mota no IC2, no kilómetro 6,5, sentido Santa Iria-Ponte Vasco da Gama, em Sacavém, provocou a morte de um homem entre os 45 e os 50 anos.O condutor da mota foi projetado para a faixa de rodagem.No local estiveram os Bombeiros e a PSP de Sacavém seguindo de uma viatura médica do Hospital de Santa Iria.O trânsito encontra-se condicionado.