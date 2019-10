Homem morre em despiste de mota seguido de colisão em Famalicão

Um homem de 50 anos morreu esta quinta-feira num despiste de mota em Castelões, Vila Nova de Famalicão. Segundo o que oapurou, na sequência do acidente o motociclo colidiu com dois carros.A vítima dirigia-se para a oficina onde trabalhava quando ocorreu o acidente, por volta das 14h00.Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Famalicão e a viatura médica de emergência e reanimação do hospital da mesma cidade. No entanto, não foi possível reverter o quadro de paragem cardiorrespiratória da vítima, tendo o óbito sido declarado no local.sabe que o homem de 50 anos era irmão do Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Famalicão.