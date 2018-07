Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vaqueiro morre em despiste de Moto 4 em Beja

Vítima perdeu a vida enquanto trabalhava numa herdade.

19:05

Um homem de 52 anos morreu esta segunda-feira na sequência do despiste da moto 4 que conduzia numa herdade no concelho de Beja, disseram à agência Lusa fontes da GNR e da Proteção Civil.



Segundo a fonte da GNR, o óbito foi declarado no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja, tendo o corpo sido transportado para o serviço de Medicina Legal do hospital da cidade.



A GNR indicou que se tratou de um acidente de trabalho na Herdada da Apariça, na freguesia de São Matias, onde a vítima mortal trabalhava como vaqueiro.



Elementos da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) estiveram no local para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja referiu que o alerta foi dado às 12h12, tendo sido mobilizados para o local uma ambulância e três operacionais dos Bombeiros Voluntários de Beja e a VMER, além da GNR.