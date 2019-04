Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre em despiste de mota em Ílhavo

Acidente ocorreu na rua do Sul, em Gafanha de Aquém.

21:17

Um homem morreu esta sexta-feira num despiste de motociclo que ocorreu em Ílhavo, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro.



"Recebemos o alerta às 19h21 para um despiste de um motociclo. Quando os bombeiros chegaram ao local o homem já estava em paragem cardiorrespiratória, tentaram reverter a situação, mas o óbito acabou por ser declarado no local", disse fonte do CDOS.



Segundo a mesma fonte o despiste ocorreu na rua do Sul, em Gafanha de Aquém, concelho de Ílhavo.



Estiveram no local os bombeiros de Ílhavo, a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do hospital de Aveiro e a GNR.