Homem morre em despiste de motorizada em Coimbra

Um homem de 71 anos morreu esta quinta-feira na sequência de um despiste de uma motorizada em São João do Campo, no concelho de Coimbra, informou fonte do Comando Territorial da GNR.O despiste ocorreu por volta das 11h30, numa estrada municipal perto do cemitério de São João do Campo, acrescentou a mesma fonte da GNR de Coimbra.De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra, a vítima entrou em paragem cardiorrespiratória, sendo que o óbito foi confirmado no local.No terreno, estiveram elementos do INEM, Cruz Vermelha e GNR.