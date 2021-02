Um homem de 71 anos morreu, ma manhã desta sexta-feira, num despiste de um trator agrícola, em Macieira da Lixa, no concelho de Felgueiras.No local estiveram os Bombeiros e a GNR da Lixa e a VMER de Vale do Sousa.Ao que oapurou, quando os operacionais chegaram ao local o homem encontrava-se em paragem cardiorrespiratória e acabou por morrer no local.O alerta foi dado às 09h24.