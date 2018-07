Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre em despiste de viatura ligeira em Viseu

Vítima tinha cerca de 50 anos.

Por Lusa | 21:43

Um homem com cerca de 50 anos morreu este domingo após o despiste da viatura ligeira que conduzia numa localidade do concelho de Vouzela, disse fonte dos bombeiros.



De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, o despiste deu-se numa via municipal na localidade de Abelheira, freguesia de Alcofra e, à chegada dos meios de socorro, a vítima "estava fora da viatura, em paragem cardiorrespiratória".



A fonte indicou que o homem foi sujeito a manobras de reanimação durante cerca de uma hora mas acabou por morrer e o óbito foi declarado no local do acidente.



O alerta foi dado às 19:21 e no local, nas operações de socorro, estiveram 19 operacionais apoiados por sete viaturas.