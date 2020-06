Homem morre em despiste de viatura todo o terreno em Mogadouro

O despiste de uma viatura todo o terreno, na estrada municipal que liga Remondes a Mogadouro, provocou este sábado a morte de um homem com cerca de 70 anos, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais.

Cerca das 13h00, "a viatura despistou-se e atravessou as duas faixas de rodagem, acabado por se imobilizar várias dezenas de metros à frente, numa zona de mato após ter subido o talude ", concretizou o comandante dos bombeiros de Mogadouro, José Carrasco.

O comandante disse que o septuagenário teve de ser desencarcerado, tendo sido sujeito as manobras de reanimação, acabando por morrer em consequências dos ferimentos na Urgência Básica do Centro de Saúde de Mogadouro, no distrito de Bragança.

Para o local foram mobilizados nove bombeiros apoiados por duas viaturas a que se juntou a tripulação da ambulância de Suporte Imediato de Vida do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). No local estivam vários elementos da GNR.

A GNR de Mogadouro tomou conta da ocorrência e está a fazer a investigação das causas do acidente.