Homem morre em despiste em Coruche

Um homem, de 57 anos, morreu ontem na sequência do despiste da viatura ligeira de mercadorias que conduzia.O acidente, cujas causas estão a ser investigadas pela GNR, aconteceu pelas 17h27 à entrada de Azerveira, no concelho de Coruche, na estrada municipal 579, que liga a localidade à sede do concelho.A vítima ainda foi socorrida pelos Bombeiros de Coruche e pela equipa médica do INEM do Hospital de Santarém, mas não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado no local. Nas operações de socorro estiveram 14 operacionais.