Um homem morreu, esta manhã de domingo, num despiste de carro, na rua das Águas, na Foz do Sousa, em Gondomar.



O alerta foi dado às 6h46. No local estão os Bombeiros Voluntários de Valbom e o INEM. Segundo o site da Proteção Civil, no local estão 15 operacionais, apoiados por seis viaturas.