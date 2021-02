Homem morre em despiste nas portagens da A5 em Carcavelos

Um homem de 56 anos morreu este sábado à tarde na sequência de um despiste nas portagens da A5 em Carcavelos, sentido Cascais-Lisboa. A vítima seguia sozinha na faixa da Via Verde quando embateu contra o separador das portagens, o que causou a morte quase imediata.



O alerta foi dado por volta das 15h00. Por ser um local inacessível aos Bombeiros de Carcavelos foram acionados os Bombeiros do Estoril que mobilizaram 11 operacionais e cinco viaturas, assim como a GNR e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM. A via esteve cortada durante cerca de três horas.

