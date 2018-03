Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre em despiste no concelho de Alcobaça

22:46

Um homem morreu este domingo num acidente de viação na Estrada Nacional 8, na zona da Murteira, concelho de Alcobaça, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria.



Segundo a mesma fonte, tratou-se do despiste de uma viatura ligeira na Estrada Nacional 8, na zona da Murteira, ocorrido às 20h40.



O óbito foi declarado no local por uma equipa da Viatura Médica de Emergência Médica e Reanimação.



No local estiveram ainda os Bombeiros de Alcobaça e GNR com 11 operacionais e quatro viaturas.