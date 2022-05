Um homem, de 31 anos, morreu esta terça-feira após o despiste da viatura que conduzia para uma falésia, na zona de Amarelas, na Costa do Norte, em Sines. O carro caiu de uma altura de 10 metros e foi encontrado pouco depois das 08h30 por populares que passavam no local e deram o alerta.



As autoridades encontraram o carro vazio.









