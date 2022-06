Homem morre em despiste para ravina em Macedo de Cavaleiros

Um homem de 35 anos foi encontrado morto, este domingo de manhã, na sequência de um despiste do carro que conduzia para uma ravina, em Murços, Macedo de Cavaleiros.





Segundo apurou o, Samuel Fernandes “estaria desaparecido desde sábado, altura em que tinha ficado de se encontrar com familiares, mas não apareceu”. A viatura em que seguia e na qual sofreu o despiste tinha matrícula estrangeira. O óbito foi confirmado no local pela equipa do INEM.