Homem morre em despiste seguido de capotamento na A7 em Famalicão

Um homem, com cerca de 50 anos, morreu no despiste de um carro, que capotou na A7, esta tarde, em Vila Nova de Famalicão. Uma mulher de idade idêntica que seguia no mesmo carro sofreu ferimentos graves e foi hospitalizada.

O alerta foi dado às 15h58 para o despiste de um carro que ainda terá embatido noutro antes de capotar, no sentido Póvoa/Guimarães. Os Bombeiros de Famalicão e o INEM foram de imediato para o local. O óbito do homem foi declarado pouco depois e a mulher foi transportada, com ferimentos graves, para o Hospital de Braga.

O trânsito esteve cortado. A GNR esteve no local e está a investigar as causas do acidente mortal.