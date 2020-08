Homem morre em frente à mulher e filho em praia de Grândola

Um homem de 61 anos morreu esta terça-feira de manhã na praia do Carvalhal, Grândola. Segundo explicou ao CM o comandante Alcobia Portugal, capitão do Porto de Setúbal, a vítima estava no mar, com mulher e filho, e foi encontrada de bruços.









Retirado para o areal com sinais vitais “muito reduzidos”, o homem entrou em paragem cardiorrespiratória e foi alvo de manobras de reanimação pelos nadadores-salvadores, bombeiros e INEM. Sem sucesso.

De acordo com Alcobia Portugal, a praia tem vigilância permanente e o socorro atuou “conforme o esperado”. A autópsia deverá esclarecer se sofreu alguma indisposição súbita ou se morreu por afogamento.