Homem morre em incêndio dentro de casa em Celorico de Basto

Um homem de 46 anos morreu na madrugada deste sábado na sequência de um incêndio dentro de casa em Arnóia, Celorico de Basto.A vítima vivia sozinha na habitação onde se deu o incidente.As causas do fogo ainda não são conhecidas. A PJ esteve no local durante a manhã para investigar as causas do incêndio.