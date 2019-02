Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre em incêndio em mato em Vila Real

Corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal.

06:00

Um homem morreu este sábado em Arroios, Vila Real, na sequência de um incêndio que consumiu uma área de mato.



No local estiveram os Bombeiros Voluntários da Cruz Verde, tendo sido ainda acionado um meio aéreo para as operações.



As circunstâncias em que tudo aconteceu vão agora ser investigadas pela Polícia Judiciária que esteve no local, tal como a PSP.



O corpo foi levado ao Instituto de Medicina Legal de Vila Real.