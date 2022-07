Homem morre em incêndio num apartamento em Albufeira

Um incêndio que deflagrou numa cozinha de uma casa em bloco de apartamentos na zona de Monte Choro, em Albufeira, fez um morto este domingo. A habitação sofreu vários danos.



Ao que o CM apurou, o homem com cerca de 60 anos estava em paragem cardiorrespiratória no quarto à chamada da equipas de emergência, que apesar das manobras de reanimação, acabou por morrer no local.



O incêndio que foi extinto à retirada da vítima mortal do local, mobilizou 20 operacionais e 8 viaturas do INEM, GNR, VMER e bombeiros.



A habitação sofreu vários danos.



O alerta para os bombeiros foi dado às 2h23.