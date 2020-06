Homem morre em incêndio numa habitação em Vila Nova de Milfontes

Um homem, com cerca de 50 anos, morreu esta quarta-feira na sequência de um incêndio numa habitação, em Vila Nova de Milfontes.

Quando os bombeiros chegaram ao local, na rua Custódio Brás Pacheco, o homem apresentava queimaduras em várias partes do corpo e estava em paragem cardiorespiratória. Foram realizadas manobras de reanimação, mas sem sucesso.

Embora os bombeiros não tenham sido alertados para nenhum incêndio, existiam vestígios de fogo na casa.

As autoridades suspeitam que o homem se tenha queimado a apagar o incêndio. A GNR esteve no local e vai investigar o caso. O corpo foi transportado para o Hospital do Litoral Alentejano, onde será autopsiado.