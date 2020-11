Homem morre em naufrágio ao largo de Viana do Vastelo

O naufrágio de um veleiro ao largo da costa de Viana do Castelo provocou ontem um morto, um cidadão francês. Na embarcação, que se virou em alto mar, seguiam mais três velejadores, da mesma nacionalidade, que foram resgatados com vida por um navio.O alerta para o acidente chegou ao Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa às 02h00, via satélite. O primeiro socorro aos tripulantes foi prestado por dois navios mercantes que navegavam perto do local.Mais tarde juntaram-se às operações uma aeronave da Força Aérea Portuguesa e uma fragata da Marinha. "Um navio mercante localizou e recuperou três tripulantes, com 49, 62 e 67 anos de idade. De imediato iniciaram-se buscas para localizar o quarto tripulante, de 63 anos, por mar e por ar, tendo-se localizado e recuperado a vítima já sem vida", informou a Marinha através de um comunicado.Depois de resgatados, os três sobreviventes foram transportados num dos navios mercantes empenhados nas operações e desembarcaram nos Açores com o apoio dos meios do Instituto de Socorros a Náufragos.