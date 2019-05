Homem morre em noite de diversão num bar em Vizela

Um homem, com cerca de 50 anos, morreu, este domingo de madrugada, durante uma noite de diversão num bar, em Vizela.A vítima tinha estado a dançar no espaço e a certa altura sentiu uma forte indisposição.Os bombeiros de Vizela foram chamados para o local, mas o homem não resistiu e morreu ainda dentro do estabelecimento.No bar, encontrava-se igualmente a filha da vítima, que ficou em estado de choque. Também amigos do homem ficaram completamente transtornados com o sucedido.O corpo foi removido do local pelos bombeiros e transportado para a morgue do hospital.