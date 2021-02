Um homem de 50 anos morreu, aparentemente vítima da queda de um andaime, quando realizava um assalto ao estaleiro das obras de ampliação de um restaurante no parque de Monsanto, em Lisboa. A Polícia Judiciária investiga as causas da morte, uma vez que o homem, já com ficha policial por furtos, estava dado como desaparecido pela família há dois dias.





Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 09.02.2021, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento