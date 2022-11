Homem morre em queda ao tentar entrar em casa pela varanda

O corpo de um homem, de 62 anos, que caiu do quinto andar de um prédio, na Rua da Barreira, Laranjeiro, Almada, esteve cerca de oito horas na via pública após cair em cima de um carro, sem que ninguém se tivesse apercebido. Fonte da PSP confirmou aoo incidente, adiantando que o homem estava alcoolizado. A queda terá ocorrido entre as 22h00 e as 23h00 de sábado.A vítima, residente no prédio, estava a regressar a casa quando se apercebeu que não tinha chaves para entrar. Pediu então ajuda a uma vizinha do piso de cima para descer pela varanda para o quarto andar. Ao que oapurou, a mulher não assistiu à manobra e não se apercebeu que o homem se desequilibrou e acabou por cair.