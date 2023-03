Homem morre em queda de 20 metros de falésia em Peniche

Um homem foi hoje encontrado morto, após sofrer uma queda de 20 metros numa falésia, na zona da Cruz dos Remédios, junto ao Cabo Carvoeiro, em Peniche.



O alerta foi dado pelas 17h40, por uma pessoa que ia a passar na estrada e reparou no corpo, que foi removido do local por equipas dos Bombeiros Voluntários e da Polícia Marítima de Peniche.

Segundo apurou o CM, com idade entre 55 e 60 anos, reside no concelho de Peniche. A morte foi confirmada no local e o corpo removido para autópsia, não tendo sido encontrados quaisquer indícios de crime.

Para já não são conhecidas as causas ou as circunstâncias da morte, tudo apontando para uma queda.

Na zona existe um caminho pedonal, muito utilizado por pessoas que conhecem a zona, situada em frente à Escola Superior de Tecnologia do Mar.

A Polícia Marítima de Peniche tomou conta da ocorrência e está a investigar o que se passou.

Para apoio psicológico à família, foi mobilizada uma equipa da Câmara Municipal.