Homem morre em queda de carro ao rio em Arcos de Valdevez

Um homem morreu este sábado à tarde depois do carro em que seguia se ter despistado e caído na lagoa da Mantas, em Soajo, Arco de Valdevez.Foi necessário mobilizar uma equipa de mergulho e resgate.No mesmo acidente, um outro homem ficou ferido.Os bombeiros de Arco de Valdevez e da Ponte da Barca estiveram no local.A GNR investiga as causas do despiste.