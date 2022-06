Homem morre em queda de ravina em Vila Nova de Gaia

Um homem, de 35 anos, não resistiu aos ferimentos causados pela queda de uma de uma ravina, com cerca de oito metros, para uma zona de mato, em São Pedro da Afurada, Vila Nova de Gaia.



O alerta foi dado às 11h30. Quando os Bombeiros Sapadores de Gaia chegaram ao local, em relação à vítima já pouco ou nada havia a fazer.





Para o resgate do corpo, foram precisos materiais de grande ângulo. O facto de se tratar de um local de difícil acesso, segundo o chefe de serviço dos Sapadores de Gaia, dificultou o trabalho o trabalho de resgate.Para além dos Sapadores de Gaia, no local estiveram ainda os Bombeiros de Coimbrões e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Gaia.A hora em que terá acontecido a queda não foi ainda apurada, no entanto, presume-se que o homem poderia estar ali há várias horas.A PSP esteve no local e está a investigar.