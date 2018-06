Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre em queimada em Albufeira

Vítima de 72 anos não resistiu às queimaduras sofridas.

Por Ana Palma | 08:33

"Vi o incêndio e percebi que estava alguém em chamas no meio do fogo." Foi assim que José Manuel, de 35 anos, relatou ao CM o cenário que encontrou, junto a um barracão na Fonte de Paderne, concelho de Albufeira, quando regressava a casa, cerca das 20h00, de terça-feira.



O portão que dava acesso ao local onde estava a vítima encontrava-se fechado, por isso, José Manuel saltou-lhe por cima. "Consegui puxar o homem, que ainda estava consciente apesar das queimaduras que tinha no corpo todo. Dois jovens apareceram e ajudaram-me até à chegada dos meios de socorro. Ainda tentámos apagar o fogo", descreveu ainda.



O homem em chamas, Francisco da Costa, de 72 anos, mais conhecido na zona como ‘Chico da Fonte’, foi apanhado pelo fogo quando fazia uma queimada que se descontrolou e alastrou a mato e pasto. Ainda foi transportado, com vida, para o Hospital de Faro, onde acabou por falecer pelas 01h00 da madrugada de ontem.



"A vítima estava em estado muito grave", confirmou ao CM o adjunto de comando dos Bombeiros de Albufeira, Milton Rodrigues, que coordenou as operações.



PORMENORES

Fogo foi extinto

O fogo foi rapidamente extinto pelos Bombeiros Voluntários de Albufeira. No local estiveram três dezenas de operacionais dos bombeiros, GNR, VMER de Albufeira e Cruz Vermelha de Boliqueime, com o apoio de oito viaturas.



Roupa ardeu

Quando foi retirado do meio das chamas, o fogo já tinha consumido a maior parte da roupa de Francisco Costa e todo o corpo estava queimado. O incêndio consumiu mato e pasto junto a um barracão onde a vítima fazia trabalhos de ferreiro.