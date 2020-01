Homem morre em ribeira após despiste com amigos

A madrugada de ontem teve um desfecho trágico para Luís Filipe Raquel, de 39 anos. O homem, que seguia num Renault Clio branco acompanhado por dois amigos da mesma idade, despistou-se ao sair da rua das Hortas, na Póvoa de Santo Adrião, Odivelas, acabando o carro por cair dentro de uma ribeira. Luís, o condutor, não sobreviveu. Os dois amigos ficaram feridos.Ao que oconseguiu apurar junto dos Bombeiros de Odivelas, o "carro foi arrastado pela corrente ao longo de 1300 metros e ficou totalmente submerso durante duas horas". A zona é de difícil acesso e as autoridades tiveram dificuldades em localizar o veículo depois de ser dado o alerta, pelas 04h58.O corpo de Luís foi encontrado no interior do carro. Os outros dois ocupantes conseguiram sair pelos próprios meios da ribeira. Um foi assistido no local pelo INEM e o outro transportado para o Hospital Beatriz Ângelo, Loures. Além dos difíceis acessos, a chuva intensa complicou o trabalho dos bombeiros. No local, estiveram elementos das corporações de Odivelas e de Loures, assim como agentes da PSP, num total de 24 operacionais.A ribeira onde o carro conduzido por Luís Filipe Raquel caiu foi limpa no final do ano passado. O canavial foi retirado das bermas a pedido dos proprietários dos terrenos vizinhos."É normal que o carro tenha sido arrastado até aqui, a ribeira foi limpa e a corrente é forte", explicou aoFernando Mendes, que reside muito perto do local. Segundo o morador, aquela é "uma zona muito pacata e não tem registo de muitos acidentes deste tipo".