Dois mortos e um ferido em duas colisões no distrito de Portalegre

Dois homens morreram e outro sofreu ferimentos considerados graves em duas colisões entre veículos pesados de mercadorias e automóveis ocorridas esta terça-feira no distrito de Portalegre, em Monforte e Elvas, revelaram a Proteção Civil e a GNR.



Uma das vítimas mortais foi um homem, de 40 anos, condutor da viatura ligeira de passageiros envolvida numa colisão frontal com um pesado de mercadorias na Estrada Nacional 4 (EN4), no concelho de Elvas, esta madrugada.





O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre explicou à agência Lusa que o acidente, na zona de Vila Boim e para o qual foi dado o alerta às 03h18, provocou, inicialmente, um ferido grave.O homem foi transportado para o hospital da sede de distrito, mas acabou por morrer, precisou à Lusa fonte do Comando Territorial de Portalegre da GNR.