Um homem morreu, esta manhã, em Mofreita, no concelho de Vinhais, distrito de Bragança, vítima de um alegado acidente com uma arma de fogo.A vítima, com cerca de 50 anos, estaria a preparar a arma para sair para caçar. As autoridades acreditam, numa primeira análise, que se possa tratar de um acidente.Porém, devido ao facto de haver armas de fogo envolvidas, a Polícia Judiciária foi chamada ao local.O alerta foi dado por volta das 8h da manhã.