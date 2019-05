Homem morre esfaqueado e pai assiste ao crime

Um homem de 33 anos foi morto à facada e a golpes de taco de basebol após uma discussão fútil, que poderá ter sido sobre futebol, com um jovem, de 19.O pai da vítima assistiu ao crime, ocorrido às 06h20 na rua Ary dos Santos, no Zambujal, Loures, e também foi esfaqueado.Vítima e homicida, que já se conheciam por se terem envolvido em confrontos por pertencerem a gangs diferentes, encontraram-se após participarem em festejos da conquista do título do Benfica. A discussão entre os dois terminou em tragédia.O mais jovem começou por esfaquear o mais velho e depois agrediu-o com um taco de basebol, atingindo-o no corpo e na cabeça. O pai da vítima, um homem com cerca de 60 anos, ouviu os gritos e saiu à rua em auxílio do filho. Ainda o viu a ser atacado e foi, também ele, esfaqueado. Foi depois levado para o Hospital de Loures e o filho acabou por morrer.O homicida fugiu e foi deixar a faca em casa da irmã, refugiando-se não muito longe do local do crime. Acabou por ser detido pela GNR pelas 11h00 e entregue à PJ. Vai esta segunda-feira a tribunal.O jovem de 19 anos que matou à facada e com taco de basebol um homem de 33, no Zambujal, já tinha sido preso antes.Quando os Bombeiros do Zambujal e uma equipa do INEM chegaram junto do corpo, o mesmo estava envolvido em sangue.À semelhança de muitas outras zonas do País, o título de futebol do Benfica também deu origem a festejos na zona do Zambujal. Os intervenientes na rixa terão participado neles.