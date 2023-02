Nelson Norte, com cerca de 50 anos, foi espancado e esfaqueado junto a um carro, na zona de Loulé, e acabou por morrer no Hospital de Faro. O crime terá ocorrido na madrugada de quinta-feira. A PJ suspeita de que um ajuste de contas esteja na origem da morte violenta.



Segundo apurou o CM, a vítima foi encontrada inanimada, com marcas de violência junto a um carro preto com os pneus furados, que se encontrava parado na berma da Estrada Nacional 125-4, entre Faro e Loulé, próximo de um centro comercial.









