Homem morre esfaqueado durante ajuste de contas em Paredes

O alerta foi dado, este domingo, cerca das 21h30, para os bombeiros, para agressões na via pública. A vítima entrou em paragem cardiorrespiratória.



A equipa da viatura médica de emergência e reanimação do hospital S. João, no Porto, realizou manobras de reanimação mas sem sucesso. O óbito foi declarado no local.



Os bombeiros de Cête, a GNR e a Polícia Judiciária estão no local.

Um homem, de 36 anos, morreu depois de ser esfaqueado, esta noite de domingo, na rua do Monte, no lugar de Além, em Cête, Paredes.Ao que tudo indica, o esfaqueamento ocorreu durante um ajuste de contas entre três homens. O agressor escapou do local.