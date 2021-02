Homem encontrado morto no quarto em Borba

Um homem de 54 anos foi encontrado morto esta terça-feira após ser espancado e estrangulado na cama do seu quarto, em Borba, Évora.As autoridades estão agora a tentar localizar os suspeitos do crime. Osabe que dois suspeitos abandonaram a residência de cara tapada.A vítima já tinha estado presa por tráfico de droga e era bastante conhecida em borba. Os bombeiros ainda tentaram reanimar o homem de 54 anos mas já nada havia a fazer quando se depararam com o corpo.A Polícia Judiciária já tomou conta da ocorrência.