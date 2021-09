Homem morre esfaqueado em Sintra após ser assaltado

Um homem morreu esta sexta-feira à noite, em Mem Martins, Sintra, na sequência de um assalto e após ser esfaqueado na zona do tórax.O primeiro alerta dava conta de um despiste, no entanto, quando as autoridades chegaram ao local, depararam-se com a vítima a esvair-se em sangue.A vítima foi estabilizada no local e transportada para o Hospital Amadora Sintra, mas não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado.Ao que oapurou, o homem, um distribuidor de bilhas de gás, ainda conseguiu entrar na sua viatura após ser esfaqueado e conduzir cerca de 1 quilómetro, foi nessa altura que o alerta, que dava conta de um despiste, foi dado às autoridades.A Polícia Judiciária encontra-se a investigar o caso.