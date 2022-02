Homem morre esfaqueado em Torres Vedras

Um homem de 32 anos morreu na urgência do Hospital de Torres Vedras, vítima de várias facadas sofridas durante uma rixa ocorrida na rua José Eduardo César, em Torres Vedras.

A vítima foi abandonada na via pública por um grupo indeterminado de homens, que se envolveu em distúrbios violentos numa zona de bares.

Os bombeiros de Torres Vedras enviaram meios de socorro ao local.

O homem foi submetido a manobras de reanimação, e saiu ainda com sinais de vida do local. Veio a falecer já no hospital.

A Polícia Judiciária foi chamada a investigar.