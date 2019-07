Homem morre esmagado a reparar empilhadora em Barcelos

Hélder Barros, de 28 anos, era natural de Alvelos, em Barcelos, e trabalhava há dois anos numa fábrica ligada às energias renováveis, em Cossourado, no mesmo concelho.Pelas 08h25 desta terça-feira, estava a reparar uma máquina empilhadora na empresa quando esta lhe caiu em cima. Foi esmagado e teve morte imediata.Os bombeiros foram ao local, mas já nada puderam fazer. O corpo foi removido para a morgue de Barcelos. As autoridades e a empresa investigam as causas deste acidente fatal.A Magellan Green Light Solutions confirmou o acidente nas suas instalações, "quando o trabalhador procedia a serviço de serralharia num empilhador da empresa"."Em relação às circunstâncias, ainda nos encontramos a averiguar as causas do acidente", acrescentou em comunicado.sabe, no entanto, que a empilhadora estaria suspensa no ar com a ajuda de uma retroescavadora, enquanto a vítima realizava os trabalhos no equipamento.Após o acidente, foram acionados os Bombeiros de Barcelos, que se depararam com a vítima já cadáver.Elementos da Autoridade para as Condições do Trabalho também estiveram no local a averiguar as causas que terão estado na origem do acidente mortal.Hélder Barros deixa um filho ainda bebé. A companheira da vítima mortal está grávida e teve ontem de receber apoio de uma equipa de psicólogos do INEM - que também esteve na fábrica.