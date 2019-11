Um homem de 62 anos morreu esta terça-feira, ao final da manhã, em Vila Nova de Famalicão, esmagado por um carro que reparava, numa oficina automóvel.O acidente aconteceu às 11h50, na rua Amadeu Mesquita, próximo do Hospital e apesar do socorro rápido e das manobras para reanimação, a vítima acabou por não resistir.A morte foi declarada no local pela equipa médica da VMER de Famalicão.O corpo ainda não foi removido do local.