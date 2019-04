Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre esmagado após despiste

Por M.C. | 09:18

Um homem de 25 anos morreu esta quinta-feira, quando o carro em que seguia no lugar do pendura, conduzido por um amigo que sofreu ferimentos ligeiros, se despistou e capotou na rua Heróis de Chaimite, Odivelas.



O acidente ocorreu pelas 03h50.



A viatura acabou por cair num riacho.



Os bombeiros, a PSP de Odivelas e o INEM, enviaram ao local um dispositivo com 15 homens, que retiraram a vítima de debaixo da viatura.



O homem morreu esmagado. O ferido foi hospitalizado.